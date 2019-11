Assalto a Misilmeri, rapina tabaccheria e fugge con soldi e sigarette

E’ entrato con il passamontagna per coprirsi il volto e un coltello fra le mani ed è uscito poco dopo dall'attività con un bottino da mille euro. Un rapinatore è entrato in azione sabato scorso in una tabaccheria a Misilmeri. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno ascoltato il racconto del titolare e visionato le immagini del sistema di videosorveglianza.

Secondo una prima ricostruzione il malvivente ha fatto irruzione da solo nell’attività di viale Europa. Si è diretto verso il titolare, gli ha puntato contro l’arma e lo ha minacciato. In pochi secondi è riuscito a farsi consegnare circa 800 euro in contanti e decine di pacchetti di sigarette per il valore complessivo di 200 euro.

Una volta arraffato il bottino il rapinatore, che indossava abiti di colore scuro, è fuggito a piedi. Non si esclude che ad attenderlo non lontano ci fosse un complice a bordo di un’auto o di uno scooter. Gli investigatori della compagnia di Misilmeri hanno acquisto i video di alcuni sistemi di sicurezza che avrebbero ripreso la fuga e altri elementi che potrebbero portare sulle tracce del responsabile.