Partinico, rapinatore armato di coltello ripulisce la cassa di un bar-tabaccheria

Rapina in un bar-tabaccheria a Partinico. Un uomo armato di coltello ha fatto irruzione oggi pomeriggio in un'attività che si trova in via Vecchia di Borgetto. Ha minacciato il titolare, gli ha puntato contro l’arma e lo ha costretto a consegnargli l’incasso pari a circa 400 euro. Una volta arraffato il bottino il rapinatore è scappato a piedi. Non si esclude che a breve distanza ci fosse un complice ad attenderlo a bordo di uno scooter o di un’auto.

Dopo una chiamata al 112 sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Partinico che hanno raccolto le prime informazioni e acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza. I militari hanno avviato le indagini e le ricerche del bandito. Stando alla descrizione fornita dal titolare dell'attività commerciale ai militari si tratterebbe di un uomo di mezza età che indossava un cappellino con visiera e una bandana.