Assalto in tabaccheria a Mondello, in azione tre rapinatori armati

Assalto in una tabaccheria di Mondello. Tre banditi hanno rapinato oggi pomeriggio l’attività che si trova in via Saline. Sono entrati armati di pistola e con il volto coperto da sciarpe e cappellini, hanno minacciato il titolare e si sono fatti consegnare i contanti. Il bottino, ancora da quantificare con precisione, ammonterebbe a circa 800 euro.

Una volta arraffato il denaro i tre rapinatori sono saliti in sella ai loro scooter e sono fuggiti a tutta velocità per fare perdere le proprie tracce. A quel punto il titolare non ha potuto fare altro che chiamare il 113 e chiedere l'intervento della polizia. Gli agenti, ascoltato il racconto della vittima, hanno chiesto di acquisire le immagini di alcune telecamere di sicurezza per poi avviare le ricerche.