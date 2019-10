Tenta rapina in una tabaccheria, titolare aziona allarme e il colpo finisce... in fumo

Rapina in tabaccheria finisce... in fumo. Non si potrebbe descrivere diversamente l’epilogo di un colpo che un bandito ha tentato negli scorsi giorni in un’attività commerciale di via Roma dov'è entrato a volto coperto e armato di pistola.

Il titolare della rivendita di tabacchi, vedendo arrivare il malvivente e intendendo subito le sue intenzioni, ha azionato l’impianto d’allarme dotato di fumogeno antirapina. In pochi secondi l’attività è stata invasa dal fumo e all’uomo armato di pistola non è rimasto altro da fare che scappare.

Sull’episodio indagano gli agenti di polizia che hanno ascoltato il racconto del tabaccaio e acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso qualche dettaglio utile per risalire all’identità del responsabile.