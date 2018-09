Pistola e passamontagna: rapinata tabaccheria a Partanna

Con il volto coperto da un passamontagna e armati di pistola hanno fatto irruzione in tabaccheria. Poi si sono diretti alla cassa e hanno preso circa duemila euro. Rapina ieri sera in una tabaccheria di via Lorenzo Iandolino, a Partanna. "Erano in due - hanno spiegato dalla polizia, che sta indagando sull'episodio -. Uno dei dipendenti ha cercato di reagire ma è stato colpito al volto con un pugno". I malviventi - dopo aver arraffato il bottino - si sono dileguati.

Ancora sotto shock la vittima ha lanciato l'allarme al 113. Subito dopo sono intervenute diverse volanti della polizia e gli uomini della scientifica che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza, a caccia di preziosi dettagli per risalire all'identità dei rapinatori.