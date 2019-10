Via Perpignano, banditi incappucciati rapinano il supermercato Eurospin

Rapina in un supermercato di via Perpignano. Due banditi armati di coltello hanno fatto irruzione giovedì scorso, intorno alle 20, all’Eurospin con il volto coperto da cappucci e i guanti alle mani. Ai due malviventi, apparentemente due ragazzi di circa 25-30 anni, sono bastati pochi minuti per convincere con le cattive una dipendente ad aprire la cassa e a consegnargli i contanti.

Una volta arraffato il bottino, pari a circa 800 euro, la coppia di rapinatori è uscita dal supermercato e ha raggiunto uno scooter poi utilizzato per far perdere le proprie tracce. Dopo l’arrivo delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono intervenuti anche i colleghi del commissariato Zisa-Borgo Nuovo che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza e avviato le indagini.