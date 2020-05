Uditore, armato di catena assalta un supermercato: arrestato ragazzo

Avrebbe fatto irruzione in un supermercato di via Di Giorgi, lo scorso 11 gennaio, e minacciando la cassiera con una catena si sarebbe impossessato di 200 euro. Con questa accusa i carabinieri hanno del nucleo operativo di Palermo San Lorenzo hanno arrestato M.B., 19enne palermitano. Deve rispondere di rapina e porto di armi od oggetti atti a offendere.

Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma il giovane, armato di catena metallica, si è introdotto insieme a un complice minorenne all’interno dell'esercizio commerciale e dopo aver minacciato la cassiera si impossessato di circa 200 euro. I due poi sono fuggiti a piedi.

Fondamentale per le indagini è stata l’acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, sia nel supermercato sia nell’area circostante. Le immagini hanno permesso di ricostruire la dinamica della rapina e di identificarne gli autori. E' stata infatti ripresa la targa parziale del motorino usato dai malviventi per raggiungere il supermercato e che era stato parcheggiato in una via adiacente. Dalle analisi, gli inquirenti sono risaliti alla targa completa del veicolo e poi all’arrestato.