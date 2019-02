Corso Tukory, rapinatori armati di pistola assaltano il supermercato Marotta

Quattro rapinatori armati colpiscono in corso Tukory. Un colpo è stato messo a segno nel tardo pomeriggio di ieri al supermercato Marotta, a pochi passi da Porta Sant’Agata. Dopo l’irruzione la banda ha bloccato dentro i clienti che stavano facendo la spesa e i dipendenti, dirigendosi poi verso una delle casse. Sull'episodio indaga la polizia che ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza.

Mentre i due rapinatori armati di pistola tenevano sotto scacco i presenti, gli altri due si occupavano di svuotare due registratori di cassa. Poi la fuga passando per la porta secondaria del supermercato che porta in via Cesare Battisti. Lì hanno fatto perdere definitivamente le proprie tracce tra i vicoli di Ballarò. Ancora da quantificare il valore del bottino che ammonterebbe a poche centinaia di euro.

L’ultimo colpo registrato al supermercato Marotta risale alla scorsa estate. In quell’occasione sono entrati in due, disarmati, e a volto coperto. La coppia di banditi, noncuranti della presenza di famiglie con bambini, di fronte alla resistenza di un cassiere lo hanno schiaffeggiato, hanno rubato i contanti e sono fuggiti a piedi.