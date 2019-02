Cronaca Cruillas / Via Badia

Giovani rapinatori in azione all'Uditore, un supermercato Fortè nel mirino

Una coppia di banditi a volto coperto è entrata in azione nel punto vendita all'incrocio tra via Alias e via Badia. Uno di loro ha minacciato un cassiere con un coltello e si è fatto consegnare i contanti. Indagano i carabinieri