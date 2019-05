Assalto in pieno giorno a Villabate, rapina al supermercato Conad

Rapina in pieno giorno in un supermercato a Villabate. Erano appena trascorse le 10.30 di stamattina quando un giovane ha fatto irruzione a volto scoperto e senza armi all’interno del Conad di corso Vittorio Emanuele. Dopo averlo minacciato ha costretto uno dei dipendenti a svuotare la cassa e a consegnarli circa 500 euro in contanti.

Una volta arraffato il bottino il malvivente è scappato facendosi spazio tra la folla e raggiungendo forse un mezzo parcheggiato non lontano dall’ingresso. Gli agenti delle volanti intervenuti poco dopo hanno ascoltato il racconto dei presenti e visionato le immagini del sistema di videosorveglianza.

Qualche testimone sarebbe riuscito anche a indicare la via di fuga del rapinatore solitario. Sulla scorta degli elementi acquisiti gli agenti del commissariato di Villabate hanno avviato le indagini che presto potrebbero portare all’individuazione del responsabile. A metà dello scorso aprile, nello stesso comune, un carabiniere fuori dal servizio è riuscito a sventare un colpo al market Md di via Giulio Natta. In manette è finito un 26enne.