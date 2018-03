Noce, assalto al supermercato Conad: caccia a quattro giovani

Con il volto coperto dal passamontagna hanno fatto irruzione al supermercato. E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi in via Valerio Rosso, nel quartiere Noce, nei pressi di via Cataldo Parisio, dove in tre hanno rapinato il punto vendita Conad. Erano le 18.45 circa. Ai malviventi sono bastati pochi istanti per farsi largo tra i clienti e puntare dritti verso le casse.

Ad attendere i tre all'esterno c'era un complice. Dopo aver portato via i contanti dalle casse, i quattro sono fuggiti a bordo di una Smart in direzione via Lancia di Brolo, come ha spiegato un testimone. Ancora da quantificare il bottino. Sul caso indagano gli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza piazzate nella zona per cercare di risalire all’identità del rapinatori che - secondo una prima ricostruzione - sarebbero sui 25 anni.