VIDEO | Rapina al bingo con maschera da leone: le immagini dell'assalto

Cinque persone - una ragazza e quattro uomini - sono stati arrestati per il blitz nella sala di via Molinari (zona Palagonia) messo a segno nel giugno scorso. Clienti immobilizzati, banditi in azione con una pistola