Da Palermo alla Romagna per rapinare banche, due arresti

Dalla Sicilia alla Romagna per svaligiare banche. Viaggiavano per "lavoro" due palermitani, di 20 e 40 anni, arrestati dalla polizia di Rimini. I due sono ritenuti gli autori della rapina consumata il 19 giugno scorso ai danni della filiale di via Marecchiese della banca Malatestiana.

Secondo la ricostruzione delgli inquirenti i due, armati di taglierino, hanno fatto irruzione nell'istituto di credito. Col volto coperto da cappellini, occhiali da sole e un fazzoletto sulla bocca, hanno minacciato i due dipendenti e il più anziano, una vola dentro, ha urlato "Fate quello che dico io, non vi faccio niente. Di rapine ne ho già fatte altre e così non vi succede niente". Dopo aver arraffato contanti per alcune migliaia di euro, i rapinatori hanno costretto il personale a recarsi nelle toilette, non prima di aver sbloccato il bussolotto dell'ingresso.

Gli inquirenti della Mobile, grazie anche alle telecamere, hanno intuito che non si trattava di malviventi locali ma di "pendolari" che, dopo il colpo, tornavano nelle loro città. Le ricerche si sono quindi allargate a tutta Italia e le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza sono state diffuse alle varie questure. Comparato anche il modus operandi dei rapinatori con altri colpi simili messi a segno in Romagna. E' così emerso che il 40enne nei giorni precedenti la rapina era in Romagna, sfruttando appoggi logistici in particolare a Gatteo Mare. Il modus operandi coincideva poi con quello di un altro colpo. Le attività hanno quindi consentito di verificare che dopo la rapina i due banditi sono insaliti in auto e hanno imboccato l'autostrada in direzione Palermo. Il provvedimento è stato notificato in cella. I due sono guà in carcere, proprio nel capoluogo siciliano, per altri reati.

(Fonte RiminiToday.it)