Kalsa e corso Tukory, una ragazza e un supermercato nel mirino dei rapinatori

Una trentenne è stata affrontata e rapinata in via Torremuzza, dove un malvivente l'ha costretta a consegnare il suo smartphone. Sfumata invece la rapina al market Marotta: sono bastate le urla dei clienti per mettere in fuga i banditi. Indaga la polizia