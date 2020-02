Cronaca Libertà / Via Imperatore Federico

Tentata rapina al pub Maracanà, dipendente colpito alla testa con il calcio di una pistola

Tre rapinatori armati hanno fatto irruzione nel locale che si trova in via Imperatore Federico, davanti alla Fiera. Il titolare e i suoi lavoratori hanno però reagito e dopo una colluttazione la banda è stata messa in fuga. Indaga la polizia