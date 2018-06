Rapina alle Poste in via Oreto, ferito un impiegato colpito con un pugno alla testa

Rapina questa pomeriggio alle Poste in via Oreto, all'altezza di via Fichidindia. Due malviventi sono entrati nell'ufficio - pieno di gente - e hanno svuotato le casse. Ferito alla testa un impiegato che è stato preso a pugni. All'interno dello sportello - durante il colpo - si trovava anche una donna incinta che per la paura avrebbe accusato un malore. I malviventi sono riusciti a fuggire dopo il colpo.

Sul posto subito dopo sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna e trasportato il dipendente in ospedale. All'ufficio postale sono arrivate anche alcune volanti della polizia. Gli agenti stanno visionato le immagini delle telecamere della videosorveglianza per risalire agli autori della rapina. Il bottino è di circa mille euro.