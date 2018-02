Cronaca / Via Amico Ugo Antonio

Scavalcano il bancone e svuotano la cassa, rapina alle Poste di via Antonio Ugo

Nuovo colpo nella filiale rapinata alla fine di gennaio scorso. A entrare in azione due giovani a volto coperto e non armati. Sul posto anche i sanitari del 118 per soccorrere una persona che aveva accusato un malore per lo spavento