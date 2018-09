Assalto alle Poste a Villabate, rapinatore scavalca il bancone e svuota le casse

Assalto alle Poste di Villabate. Un rapinatore ha colpito intorno alle 16 di oggi nella filiale di corso Vittorio Emanuele 558. E' entrato da solo, a volto coperto e senza armi in pugno. Dopo aver minacciato gli impiegati ha scavalcato il bancone e ha raggiunto le casse. Poi la fuga a piedi con il bottino, che ammonterebbe a circa 1.000 euro, per raggiungere con ogni probabilità un mezzo parcheggiato non distante dal corso principale del paese.

A lanciare l'allarme sono stati gli stessi dipendenti postali e il direttore, che hanno chiamato il 113 chiedendo l'intervento delle volanti. Gli agenti hanno ascoltato il racconto dei testimoni e contattato i colleghi della Scientifica per i rilievi. Al momento dell'irruzione, infatti, il rapinatore non indossava guanti e scavalcando potrebbe aver lasciato le sue impronte digitali sul bancone. Al vaglio anche le immagini della videosorveglianza.