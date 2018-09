Assalto alle poste di corso Calatafimi, bottino da mille euro: caccia a due banditi

Assalto alle Poste. Due rapinatori hanno fatto irruzione questa mattina, intorno alle 11, nella filiale di corso Calatafimi 224 riuscendo a portare via un bottino che ammonterebbe a poco più di mille euro. Sono entrati senza armi in pugno e con il volto scoperto, adottando solo l'accorgimento di indossare un paio di occhiali da sole. Dopo aver minacciato gli impiegati uno di loro ha scavalcato il bancone e si è diretto verso le casse.

In pochi secondi ha riempito un sacchetto con banconote e monete. Poi un altro balzo per guadagnare l'uscita e fuggire a piedi, probabilmente per raggiungere un mezzo parcheggiato non lontano con cui allontanarsi e fare perdere le proprie tracce. Terminato il blitz il personale delle Poste ha lanciato l'allarme alle forze dell'ordine e poco dopo sono arrivate alcune pattuglie di polizia e carabinieri.

Una volta ascoltato il racconto degli impiegati, gli agenti di polizia - che adesso indagano sull'accaduto - hanno chiesto l'intervento della Scientifica per effettuare i rilievi. Scavalcando per raggiungere le casse, infatti, il rapinatore avrebbe toccato a mani nude il bancone e dunque potrebbe aver lasciato qualche impronta digitale. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.