Boccadifalco, rapina alle Poste: fuggono e si cambiano la maglietta

Assaltano le Poste, arraffano il bottino, scappano e si cambiano la maglietta per non essere rintracciati. Rapinata questa mattina la filiale di via Boccadifalco dove due giovani sono entrati con il volto coperto da occhiali da sole e cappellino. Ancora da quantificare la somma sottratta.

Una volta entrati, lasciando intendere di essere armati, hanno minacciato i dipendenti e il direttore e si sono fatti consegnare i soldi custoditi nelle casse. Poi sono usciti per raggiungere uno scooter lasciato nei paraggi e pronto per la fuga in direzione di via Pitrè.

Alcuni testimoni riferiscono di aver notato un cambio di abiti prima che saltassero in sella del mezzo a due ruote. Gli impiegati, ancora sotto shock, hanno quindi lanciato l’allarme al 113 e sul posto è arrivata la polizia. Gli agenti hanno ascoltato il racconto dei testimoni e acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.