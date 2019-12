Un colpo di pistola in aria e poi l'assalto al portavalori, rapina da 65 mila euro a Bagheria

Sono arrivati in sei a bordo di tre scooter davanti a un supermercato della catena Eurospin. Hanno atteso il passaggio di un portavalori e poi hanno esploso un colpo di pistola in aria per costringere le guardie giurate a fermarsi. Quindi la fuga con un bottino da 65 mila euro. Colpo grosso questa mattina in via Walter Cosina, a Bagheria, dove sono intervenute tutte le volanti a disposizione del commissariato di polizia.

E' successo tutto in pochi minuti, intorno alle 13.30. La banda di rapinatori incappucciati si è piazzata a pochi metri dal punto vendita aspettando il momento migliore per entrare in azione. Anche grazie alla collaborazione di uno o più "pali" che hanno atteso il furgone blindato per comunicare ogni spostamento ai complici, tenendo sempre sotto controllo le strade che gli avrebbero consentito di scappare.

Poi il colpo di pistola che ha squarciato il silenzio di via Walter Cosina. I rapinatori hanno puntato le loro armi contro le guardie giurate, le hanno costrette a consegnare i sacchi di juta contenenti l'incasso del supermercato e anche le loro pistole prima di allonanarsi e fare perdere le proprie tracce. Subito dopo sono arrivati gli agenti di polizia che hanno avviato le indagini e acquisito alcuni video per identificare i rapinatori.