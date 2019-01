Banda armata di pistola rapina il Conad di via La Loggia, dipendente accusa un malore

Assaltato ieri pomeriggio il supermercato Conad di via Gaetano La Loggia. Un'azione fulminea durata pochi secondi davanti a decine di persone. E' successo tutto intorno alle 18, quando tre malviventi armati di pistola hanno fatto ingresso nel supermercato e si sono diretti verso le casse per farsi consegnare i soldi.

I rapinatori hanno minacciato i dipendenti del Conad e senza perdere tempo, dopo avere arraffato i soldi si sono dati alla fuga. Dal supermercato è stato quindi lanciato l’allarme alla centrale operativa della polizia, che sul posto ha inviato diverse volanti. In via La Loggia è arrivata anche un’ambulanza per dare assistenza a un dipendente del supermercato che ha accusato un malore. Indagini in corso. Da quantificare il bottino del colpo.