Rapina con pistola al Centro Mega, pomeriggio di paura in via Ugo La Malfa

Con la pistola hanno fatto irruzione al Centro Mega seminando il panico davanti a decine di clienti, per poi portare via l'incasso e fuggire. La polizia indaga su una rapina avvenuta oggi pomeriggio, qualche minuto prima delle 18.30, nell'esercizio commerciale di via Pietro Nenni, nella zona di via Ugo La Malfa.

Due uomini, dopo essere entrati, hanno minacciato i dipendenti prima di puntare dritti verso il loro obiettivo. Un colpo rapido e, probabilmente, studiato a tavolino, che ha permesso ai rapinatori di portare via l'incasso. Sul posto sono quindi arrivate le volanti della polizia. Al vaglio delle forze dell'ordine le telecamere di sicurezza piazzate nei dintorni. Ancora da quantificare il bottino.