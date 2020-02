Zisa, rapina in un negozio di casalinghi: indaga la polizia

La polizia sta indagando su una rapina che è stata messa a segno ieri sera, intorno all'orario di chiusura, in un negozio di casalinghi e materiale elettrico in via Contessa Adelasia, alla Zisa. In azione due ragazzi a volto coperto, che indossavano uno scaldacollo e un cappellino. Uno dei due giovani rapinatori fatto irruzione nel negozio, che è gestito da uomini di nazionalità cinesi, mentre il complice è rimasto fuori ad attenderlo con la funzione di "palo". Armato di coltello, il rapinatore si è diretto verso la cassa, ha minacciato i titolari e ha portato via l'incasso. Una mano alle indagini della polizia potrebbero adesso darla le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza della zona.