Zona Calatafimi, preleva i soldi in banca: rapinato tra le bancarelle del mercato

Due colpi sono stati messi a segno ieri. In via Pagano un uomo è stato rapinato tra le bancarelle del mercato rionale e in via Castellana un postino è stato derubato mentre trasportava alcuni pacchi.

Nel primo caso la vittima aveva appena prelevato 400 euro in banca. Due malviventi probabilmente lo hanno visto e lo hanno seguito. Poi quando si aggirava tra gli espositori, approfittando della confusione, gli hanno strappato il borsello che portava a tracolla e sono fuggiti via. L'uomo ha chiamato la polizia e alcune volanti sono giunte sul posto. Dei due malviventi però non c'era più traccia. Al vaglio degli inquirenti le immagini registrate dalle telecamere della zona.

Anche in via Castellana due i malviventi entrati in azione, rubati a un postino alcuni colli che stava per consegnare.