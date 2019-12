Entra da Mc Donald's in via La Malfa e ruba registratore di cassa: arrestato

Mercoledì sera ha fatto irruzione nel punto vendita Mc Donald's di via Ugo La Malfa e si è impossessato del registratore di cassa con dentro 300 euro, per poi dileguarsi a piedi. La polizia ha arrestato, con l'accusa di rapina, M.G., 29enne di Cruillas.

Il colpo è stato messo a segno intorno alle 23. Sul posto sono arrivate le pattuglie dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e della squadra mobile, che hanno battuto palmo a palmo la zona. Prima hanno trovato il cappellino indossato dal rapinatore, abbandonato durante la fuga e contenente 100 euro in monete, parziale provento della rapina. Poi il controllo in un'area verde, non molto illuminata, tra via Minutella e via Ettore Majorana. Qui è stato scovato il 29enne, in possesso di altri 200 euro.