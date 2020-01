Trascinano marito e moglie in casa e li rapinano, poi si fanno consegnare il bancomat

Bloccati per strada, minacciati e costretti a salire in casa per consegnare contanti, gioielli e bancomat. Serata da incubo per una coppia di sposi che sabato scorso è finita nel mirino di due rapinatori mentre si trovava in via Silvio Boccone, nella zona di via Oreto.

I banditi hanno costretto marito e moglie a raggiungere la loro abitazione: mentre uno li teneva in ostaggio l’altro ha iniziato a rovistare nelle stanze e frugare nei cassetti. Non accontentandosi di qualche centinaio di euro e dei monili che i due avevano in casa si sono fatti dare anche il bancomat dell’uomo.

A quel punto uno dei rapinatori sarebbe rimasto con i coniugi mentre l’altro, dopo essersi fatto rivelare il codice di accesso al conto bancario, si sarebbero diretto verso lo sportello Atm più vicino per provare a prelevare contanti senza però riuscirvi. Una volta rientrato nell’abitazione delle vittime e aver raggiunto il complice, i due sarebbero fuggiti col bottino.

Marito e moglie, ancora sotto shock, hanno chiamato il numero unico d’emergenza 112 chiedendo l’intervento dei carabinieri e di un’ambulanza. Per la paura la donna avrebbe infatti accusato un malore, tanto da rendere necessario un passaggio al pronto soccorso del Civico. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.