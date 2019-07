Rapina a mano armata, palermitano arrestato dopo un anno

Era destinatario di un’ordinanza di carcerazione per una rapina a mano armata. Un palermitano ieri mattina è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri della stazione di Finale Ligure che erano impegnati in controlli del territorio. A finire in manette è stato un un uomo di 31 anni, pregiudicato. Il palermitano aveva messo a segno la rapina l’estate scorsa a Pietra Ligure. Adesso dovrà scontare tre anni di reclusione. Al termine degli accettamenti di rito i carabinieri liguri lo hanno portato nel carcere di Imperia.