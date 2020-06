Guardia giurata di Ferdico rapinata e disarmata, 3 arresti per il colpo da 46 mila euro

Il 3 dicembre del 2018 avrebbero seguito e rapinato una guardia particolare giurata che stava effettundo il prelievo di denaro dai punti vendita dei negozi "Ferdico". L'assalto, fruttato oltre 46 mila euro, è avvenuto in via La Marmora, proprio nei pressi di una delle attività del noto marchio. Con questa accusa la polizia ha arrestato Vincenzo Patti, Giuseppe Aliotta e Sergio Giannone, tutti con precedenti di polizia. L'ordinanza di custodia cautelare è stata messa dal gip del Tribunale di Palermo.

Secondo la ricostruzione della polizia i tre "con il volto parzialmente travisato, hanno atteso l’uscita della guardia dal punto vendita sito in via La Marmora per bloccarlo e sottrargli la borsa contenente la somma di 46.460,00 euro, nonché l’arma in dotazione custodita nella fondina".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini sono state condotte dalla sezione “Reati contro il patrimonio” della Squadra Mobile e si si sono avvalse anche delle immagini dei sistemi di videosorveglianza nelle immediate vicinanze dell’attività commerciale, lungo le vie di fuga dei tre e nei diversi punti vendita in cui la guardia giurata si era recata per prelevare gli incassi. La visione delle immagini ha fornito agli investigatori elementi utilissimi, poiché ha immortalato il passaggio di un’autovettura e di un ciclomotore Honda SH nelle vicinanze di due punti vendita “Ferdico” dove la guardia aveva prelevato gli incassi. Gli accertamenti sulla targa di uno dei mezzi hanno permesso di risalire all’identità di uno dei presunti autori. Sono poi stati eseguiti controlli su tutti i tabulati relativi al traffico telefonico dei presunti autori. Utilizzate anche le intercettazioni telefoniche e ambiental. Tutti controlli che hanno confermato gli indizi raccolti.