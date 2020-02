Notte di paura allo Sperone, 20enne rapinato dello smartphone mentre aspetta il bus

La vittima, un palermitano che vive e lavora in Lombardia, era atterrato da poco in città. Stava raggiungendo alcuni amici ma sulla sua strada ha incrociato un rapinatore. "Mi ha chiesto 5 euro per la benzina, poi mi ha puntato un coltello"