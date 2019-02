Cronaca Politeama / Via Ruggiero Settimo, 84

Rapina in pieno giorno in via Ruggero Settimo, colpita la gioielleria Stroili Oro

Due i malviventi entrati in azione nella via dello shopping. Prima il sopralluogo in solitaria, poi il ritorno con il complice. Ancora da quantificare il bottino. Sul posto polizia e Scientifica: al vaglio le immagini della videosorveglianza