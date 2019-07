L'assalto armato in una gioielleria di Marsala, condannati quattro palermitani

Nove persone sono state condannate per l'assalto armato messo a segno nel giugno dello scorso anno alla gioielleria Di Dia in contrada Strasatti, a Marsala. Tra loro quattro palermitani.

Il gup, accogliendo le richieste del pm Antonella Trainito, ha inflitto 8 anni e 4 mesi di carcere a Salvatore Visconti (palermitano), 7 anni e 8 mesi a Giovanni Rasa (palermitano), 7 anni e 2 mesi a Giovanni Esposto (mazarese), Daniele Visconti (palermitano) e Loredo Rallo, (trapanse) 6 anni e mezzo a Fabrizio Conigliaro (palermitano), 4 anni e mezzo a Rosa Burgarella (trapanese), 4 anni e 4 mesi a Sebastiano Li Mandri (trapanese) e Gioele Ingrande (mazarese).

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, quattro dei sette componenti hanno fatto irruzione nella gioielleria con parrucche e maschere e almeno due pistole in pugno. Qualcosa però non è andata secondo i piani e figlio della titolare ha reagito ferendo Rasa. Allora i complici hanno risposto esplodendo due colpi in aria. Poi la fuga e l'arrivo degli agenti di polizia, che hanno visto tre dei banditi fuggire. Le indagini hanno poi permesso agli inquirenti di identificare e ammanettare non solo i banditi che hanno compiuto materialmente il blitz, ma anche i "pali" e i basisti. Individuata anche la casa che era stata utilizzata come base operativa e che era poco distante dal negozio.