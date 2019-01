Tommaso Natale, rapinato furgone carico di sigarette: mezzo trovato grazie al gps

Primo assalto del nuovo anno a un carico di sigarette. Una banda di rapinatori ha colpito alle 9 di questa mattina in via Rosario Nicoletti, a Tommaso Natale, prendendo di mira un furgone “Amico blu” pieno di colli destinati alle rivendite della zona. Sull’episodio indaga la polizia.

I malviventi avrebbero seguito il furgone attendendo la prima sosta per entrare in azione. Mentre i due trasportatori scaricavano parte della merce, i rapinatori li avrebbero minacciati e bloccati, costringendoli a salire su un altro furgone per portarli lontani da lì.

Nel frattempo uno dei rapinatori si era messo all volante del furgone carico di tabacchi, portandolo dalle parti di via Calcante, nella zona della Marinella. La banda, temendo che il mezzo venisse individuato grazie all’allarme satellitare, avrebbe portato lì il furgone per spegnere il gps.

Proprio grazie al sistema d'allarme la polizia ha iniziato a perlustrare la zona seguendo il segnale. Il furgone “Amico blu”, da cui sembrerebbe non sia stato toccato nulla, è stato trovato in un'officina. Indagini in corso per accertare l'eventuale coinvolgimento del meccanico titolare dell'attività.

