Cronaca Zen / Via Luigi Einaudi

Assalto a un portavalori allo Zen, rapinatori in fuga col bottino: elicottero si alza in volo

Il mezzo blindato è stato intercettato da una banda in via Luigi Einaudi. La polizia ha avviato le ricerche nella zona dove i banditi si sarebbero diretto per cercare rifugio. Portati via circa 40 mila euro