Romagnolo, assalto al supermercato: banditi armati di pistola colpiscono al Fortè

Rapinato supermercato a Romagnolo. Due malviventi armati di pistola hanno fatto irruzione intorno alle 20 di ieri nel market della catena Forté di via Federico Ferrari Orsi. Un colpo lampo che ha fruttato ai rapinatori un bottino di circa 300 euro. Sull’episodio indaga la polizia.

Gli agenti hanno ascoltato il racconto dei testimoni e degli impiegati che si sono visti minacciare e puntare contro la pistola. Hanno riferito di due uomini che sono entrati a volto coperto, hanno puntato dritti verso le casse e si sono fatti consegnare i contanti.

Poi sono scappati a piedi in direzione di via Portella della Ginestra dove probabilmente c’era un terzo complice a bordo di un’auto lasciata con il motore acceso e pronta per la fuga. Gli investigatori hanno acquisito le immagini della videosorveglianza che potrebbe aver inquadrato le varie fasi della rapina.

In passato, nella stessa strada, i rapinatori hanno preso di mira più volte l'ufficio postale che si trova al civico 59. L'ultimo risale a luglio dello scorso anno, quando una coppia di banditi è riuscita a impossessarsi di 300 euro e ha fatto perdere le proprie tracce. Circa tre mesi prima un altro colpo, questa volta con un bottino da mille euro.