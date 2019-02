Marinella, rapinatori "bussano due volte": secondo colpo in 48 ore in una farmacia

Rapinatori “visitano” due market e per la seconda volta in pochi giorni una farmacia alla Marinella. Sono tre i colpi messi a segno tra ieri e mercoledì. L’ultimo in ordine cronologico quello in negozio di detersivi di via Re Federico, intorno alle 20, quando due persone a volto coperto hanno fatto irruzione nel punto vendita. Hanno minacciato gli impiegati lasciando intendere di essere armati e si sono fatti consegnare l’incasso e sono fuggiti a bordo di uno scooter.

Appena un’ora prima, in via Salgari, un uomo con il viso nascosto da un fasciacollo è entrato nella farmacia Cuccia appena due giorni dopo l’ultima rapina. Questa volta però il titolare della farmacia, forse temendo nuove incursioni criminali, si è fatto trovare con la cassa praticamente vuota. Il malviventi si è dovuto quindi accontentare di poche decine di euro prima di fuggire e raggiungere l’auto di un complice parcheggiata non lontano dall’ingresso.

Appena ventiquattro ore prima, sempre all’orario di chiusura, due rapinatori armati di coltello sono entrati nel supermercato Forte di via Savonarola, nel quartiere Uditore. Un colpo-lampo che ha consentito ai malviventi, anche loro entrati in azione a volto coperto, di fuggire con circa 200 euro di bottino. Su tutti e tre gli episodi indaga la polizia che, oltre al racconto delle vittime, hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza che avrebbero inquadrato tutte le fasi degli assalti.