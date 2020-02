Entra con cappellino e fasciacollo fingendo di essere armato, rapinata farmacia a Cruillas

Rapina a Cruillas. E' successo mercoledì in via Vanvitelli, intorno alle 19.30, quando un uomo ha fatto irruzione nella farmacia Cerasola uscendone poco dopo con un bottino di circa 600 euro. A contattare le forze dell'ordine è stato un dipendente, lo stesso che un quarto d'ora prima - come da lui stesso riferito - era stato minacciato e costretto ad aprire il registratore di cassa e a consegnare i contanti.

Gli agenti delle volanti di polizia hanno ascoltato il racconto del farmacista che ha descritto, per quanto possibile, il rapinatore scappato con i contanti. Il bandito indossava infatti un fasciacollo e un cappellino per nascondere il volto, e teneva il braccio sotto al giubbotto fingendo di essere armato. Gli investigatori hanno avviato le indagini e acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.