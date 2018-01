L’aggredisce e le strappa via la borsa, donna rapinata alla Zisa

Stava passeggiando per la Zisa quando un giovane si è avventato su di lei strappandole via la borsa. E’ accaduto ieri pomeriggio in via Michele Scoto dove una donna di 47 anni, intorno alle 18, è stata rapinata da un giovane arrivato a piedi. Sull’episodio indaga la polizia.

A lanciare l’allarme al 113 è stata la stessa vittima della rapina, caduta per terra dopo essere stata strattonata mentre cercava di proteggere la propria borsa. Al suo interno - secondo quanto riferito agli agenti - c’erano 40 euro in contanti, documenti, carte di credito e le chiavi di casa.

Sul posto è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 ma la donna, nonostante lo shock e qualche graffio, ha rifiutato le cure mediche. I poliziotti hanno chiesto di acquisire le immagini di alcune telecamere che potrebbero avere ripreso la fuga a piedi in direzione di via Eugenio l’Emiro dove, probabilmente, c'era un complice ad attenderlo a bordo di uno scooter o di un'auto.