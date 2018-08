Le aprono lo sportello dell'auto e le rubano la borsa, donna rapinata alla Zisa

Donna rapinata alla Zisa. Questa mattina un’automobilista di 76 anni che si trovava in via Ida Castelluccio è finita nel mirino di due malviventi che le hanno rubato la borsa lasciata nel sedile posteriore della sua Fiat Panda. Sul posto la polizia e un’ambulanza del 118 per soccorrere un’altra donna che si trovava sulla stessa auto, caduta per terra mentre usciva dall'abitacolo per inseguire i rapinatori.

Secondo una prima ricostruzione la 76enne si trovava ferma in doppia fila quando i rapinatori, notando la sua borsa, hanno aperto la portiera della Panda. La vittima ha reagito cercando di ostacolare il colpo e dando vita a una breve colluttazione che, però, non è servita ad scongiurare il furto. La donna, per cause ancora da accertare e forse nel tentativo di mettersi sulle tracce dei malviventi, avrebbe accelerato repentiamente urtando leggermente un altro mezzo che si trovava davanti al suo.

A lanciare l’allarme alla sala operativa del 113 sono stati alcuni passanti e in pochi minuti sono arrivate sul posto tre pattuglie di polizia. Gli agenti hanno ascoltato il racconto della vittima, acquisito le prime informazioni e le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza così da poter avviare le ricerche dei malviventi. All’interno della borsa c’erano contanti (ancora da quantificare), uno smartphone, documenti e pochi altri effetti personali.