"Dammi i soldi e il cellulare": donna rapinata in via Abruzzi, giovane arrestato 

Ieri sera stava camminando in via Abruzzi quando un giovane l'ha afferrata per un braccio, l'ha strattonata e, sotto minaccia, si è fatto consegnare il cellulare e i soldi (30 euro). Poi si è scappato. A quel punto la donna, 42 anni, si è messa a urlare attirando l’attenzione di alcune guardie giurate che hanno contattato il 112.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti e hanno chiesto alla vittima di descrivergli il rapinatore. Subito dopo sono scattate le ricerche e C.O., 18enne nigeriano, è stato rintracciato, bloccato e arrestato. Il giudice, con rito direttissimo, ha convalidato l’arresto e sottoposto il giovane all’obbligo di dimora nella città di Palermo, con il divieto di uscire dal domicilio nelle ore notturne.