Raccoglie i soldi dai distributori automatici del Buccheri, poi viene rapinato

Minacciato e rapinato dopo aver svuotato i distributori automatici sparsi per l’ospedale. E’ accaduto ieri pomeriggio al Buccheri La Ferla, in via Messina Marine, dove il dipendente di una ditta incaricata della gestione delle macchinette è stato avvicinato da due malviventi che gli hanno fatto intendere di essere armati.

Dopo un rapido scambio di battute i due lo hanno spintonato e si sono fatti consegnare i sacchetti all’interno dei quali erano custoditi i soldi appena raccolti: circa 400 il bottino. Quindi sono fuggiti passando attraverso l’ingresso principale destinato alle ambulanze e hanno fatto perdere le proprie tracce.

La vittima, ancora incredula per l’accaduto, ha chiamato il 113 e chiesto l’intervento di una volante di polizia. Gli agenti hanno ascoltato il racconto dell’uomo e chiesto di acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza piazzate all’esterno dell’ospedale e lungo le potenziali vie di fuga dei rapinatori.