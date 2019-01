"I picciuli o ti finisci male": incappucciati, con pistola e accetta rapinano distributore di benzina

Minacciato con un’accetta da quattro banditi incappucciati, alcuni armati anche di pistola, che hanno poi rapinato un impianto di carburante della Fuel Power. Il colpo è stato messo a segno lo scorso 17 gennaio sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento, nel territorio di Misilmeri. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno acquisito i video del sistema di sorveglianza che ha immortalato tutte le fasi dell’assalto.

La banda è arrivata intorno alla mezzanotte fra venerdì e sabato a bordo di una Toyota Yaris. Uno di loro, come mostrano le immagini, apre la portiera ed esce con un’accetta fra le mani. Si dirige verso l’impiegato, lo afferra per un braccio e lo minaccia: “Dammi tutti i picciuli picchì ti finisci male”. Quindi gli altri tre, due dei quali armati di pistola, scendono dall'auto e spingono l’uomo costringendolo a portarli negli uffici.

Una volta entrati i rapinatori hanno rovistato la stanza a caccia di contanti e altri oggetti di valore, riuscendo ad arraffare complessivamente un bottino di circa 800 euro. Poi la fuga, pochi minuti dopo l’irruzione, a bordo dell’auto (risultata rubata dopo i primi accertamenti). Una volta liberatosi della banda l’impiegato ha lanciato l’allarme alla centrale operativa del 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere e hanno avviato le indagini per mettersi sulle tracce dei rapinatori. L'episodio è stato poi denunciato in caserma. L’impianto Fuel Power in questione sarebbe solo il terzo, nel giro di due settimane, a ricevere un sgradita visita: l’ultimo episodio a Palermo, al distributore di via Armando Diaz.