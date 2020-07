Mascherina sul volto e cacciavite in mano, rapinatore colpisce l'Eni di via Ernesto Basile

Rapinato un distributore di carburante Eni di via Ernesto Basile. Un malvivente è entrato in azione oggi pomeriggio con una mascherina chirurgica utilizzata per il coprire il volto e un cacciavite tra le mani, ha minacciato i dipendenti e si è fatto consegnare l’incasso.

Dopo aver arraffato il bottino, pari a circa 300 euro, il bandito è scappato a piedi facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile che hanno ascoltato le vittime della rapina e acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.