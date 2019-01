Rapinatori in azione allo Sperone, nel mirino un distributore di carburante

Distributore di carburante rapinato allo Sperone. Due giovani banditi incappucciati sono entrati in azione ieri pomeriggio in via Armando Diaz, dove sono arrivati a bordo di uno scooter Honda Sh. Sull’episodio indaga la polizia che si è messa sulle tracce dei malviventi.

Uno dei due giovani è rimasto in sella mentre l’altro è sceso e si è diretto verso uno degli impiegati. Lo ha minacciato lasciandogli intendere di essere armato - pur non estraendo alcun coltello o pistola - e lo ha costretto a consegnare i soldi che aveva in tasca. Bottino ancora da quantificare.

A quel punto i due rapinatori sono fuggiti a bordo dello scooter in direzione di piazza Torrelunga. Sul posto, oltre ai poliziotti delle volanti, sono intervenuti gli agenti della sezione Scientifica che hanno acquisito le immagini delle telecamere che avrebbero tutte le fasi del colpo.