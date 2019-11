Si finge cliente ed entra in banca, poi la rapina coi complici: palermitani traditi da una maglietta | VIDEO

Le immagini di videosorveglianza hanno inchiodato la banda protagonista dell'irruzione nella filiale Credem a Trapani. Il colpo risale allo scorso agosto. Una particolare t-shirt bianca e nera, indossata da uno dei tre durante l'assalto, è stata determinante per risalire alle auto utilizzate per la fuga e per identificare il gruppo