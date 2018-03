Rapina in via Santa Maria di Gesù, bloccano corriere e gli portano via tv e soldi

Ancora un corriere nel mirino dei malviventi. Un dipendente della ditta Bartolini è stato rapinato oggi in via Santa Maria di Gesù. Intorno alle 14 due giovani a volto scoperto e non armati lo hanno raggiunto mentre stava effettuando una consegna. Quindi lo hanno bloccato e si sono fatti consegnare una tv ancora custodita nella sua scatola e circa 100 euro in contanti.

I rapinatori poi si sarebbero allontanati a bordo di uno scooter, forse un Honda Sh, lanciandosi a tutta velocità verso viale Regione Siciliana. A quel punto alla vittima non è rimasto altro da fare che comporre il 113 sul suo cellulare e chiedere l’intervento delle volanti di polizia. Gli agenti hanno ascoltato il suo racconto e acquisito le immagini di alcune telecamere che potrebbero aver immortalato il passaggio dei banditi.