Pallavicino, corriere assalito in strada: il giallo della Panda abbandonata

Un assalto a un corriere e il giallo di un'auto rubata e abbandonata in strada a Pallavicino, a poche decine di metri dal punto in cui è avvenuta la tentata rapina. La polizia indaga su due episodi avvenuti ieri mattina, nell'arco di meno di un'ora, in via Mater Dolorosa. Un autotrasportatore che si trovava a bordo di un furgone è stato affiancato intorno alle 7 da tre rapinatori. Prima hanno mandato in frantumi uno dei finestrini e poi gli hanno puntato contro una pistola. Erano certi che l'uomo, dopo il giro di consegne, avesse il borsello pieno di soldi.

Quando la banda si è resa conto che il corriere non aveva denaro ha preferito battere in ritirata e abbandonare i piani. Il corriere a quel punto ha lanciato l'allarme al 113 chiedendo l'intervento della polizia. Poco dopo, sempre in via Mater Dolorosa, è stata rinvenuta una Fiat Panda di colore giallo. Ferma, in mezzo alla strada, senza nessuno al suo interno. Sotto il mezzo alcuni pezzi di vetro, che potrebbero provenire proprio dal finestrino del furgone spaccato dai rapinatori, ora al centro di alcuni accertamenti da parte della Scientifica.

Gli investigatori hanno ascoltato il racconto del corriere per cercare di chiarire se ci sia un collegamento fra la tentata rapina e l'auto rubata, ma al momento non è chiaro a bordo di quale mezzo si trovasse la banda di malviventi. Sembrerebbe che tra la sera o la notte precedenti il proprietario non avesse denunciato il furto della Panda, di cui potrebbe anche essersi accorto solo dopo l'intervento della polizia.