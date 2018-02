Corso Pisani, trascinano corriere nell’androne di un palazzo e lo rapinano

Bloccano un corriere, lo trascinano all’interno dell’androne del palazzo dove aveva fatto l’ultima consegna e lo rapinano. E’ accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 18, in corso Pisani, non lontano dalla caserma Lungaro. Ad allertare la polizia il piazzista di una ditta di surgelati, la BoFrost, che era stato contattato dall’impiegato ancora sotto shock.

Sul posto sono intervenuti alcuni agenti delle volanti che hanno ascoltato, con difficoltà, il confuso racconto della vittima. Il corriere ha spiegato ai poliziotti di essere stato avvicinato e minacciato da due uomini non armati e a volto scoperto. Dopo averlo spintonato per portarlo lontano da occhi indiscreti hanno messo le mani nelle sue tasche e gli hanno portato via i soldi delle consegne.

Il bottino ammonta a 970 euro. I poliziotti hanno anche acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso le fasi della rapina. La vittima non è riuscita a fornire dettagli sulla direzione di fuga in quanto era stato rinchiuso nell’androne di un palazzo. Lo scorso 19 febbraio, in via Umbria, è stato un corriere della Sda a finire nel mirino di una coppia di banditi.