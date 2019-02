Cronaca Libertà / Viale della Croce Rossa, 22

Colpo in concessionaria, rapinatori chiudono titolare nello sgabuzzino e gli rubano un Rolex

L'assalto in viale Croce Rossa, poco prima dell'orario di chiusura. Due uomini hanno fatto irruzione a volto coperto, hanno colpito in faccia e poi derubato l'imprenditore che è stato portato in ospedale. Sull'episodio indagano i carabinieri