Zona Oreto, assalto al supermercato Conad: caccia a due rapinatori

Con il volto coperto dal passamontagna hanno fatto irruzione al supermercato. E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi in via Luigi Manfredi, nella zona di via Oreto, dove due giovani hanno rapinato il punto vendita Conad. E' successo intorno alle 18.30. Ai malviventi sono bastati pochi istanti per farsi largo tra i clienti e puntare dritti verso le casse. I malviventi si sono fatti consegnare i soldi e hanno portato via l’incasso fuggendo verso la via Oreto. Ancora da quantificare il bottino. Sul caso indagano gli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza piazzati nella zona per cercare di risalire all’identità del rapinatori. Proprio pochi minuti prima due rapinatori avevano assaltato invece il distributore Eni di via Ernesto Basile.